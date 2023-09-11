Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele'de uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 78 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 10 bin 900 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si haklarında adli işlem yapılarak salıverildi.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, İ.H, V.K, S.Y. ve S.S.U. tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        CHP mahalle temsilciğine saldırıda bulunan şüpheli, gözaltına alındı
        CHP mahalle temsilciğine saldırıda bulunan şüpheli, gözaltına alındı
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti
        Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Kocaeli´de törenle karşıla...
        Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Kocaeli´de törenle karşıla...
        Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...
        Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonu para milli sporcu yeni başarılar peş...