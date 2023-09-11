Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 11.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:38
M.K. idaresindeki 41 AOU 533 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi 312. Sokak'ta B.A. yönetimindeki 06 BPC 621 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.