Kocaeli'de kalp krizi geçiren bekçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kalp krizi geçiren bekçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Sefa Yelek (29), dün evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yelek, Gebze'deki özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da hastaneye gelerek, Yelek'in yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Yelek için bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.