Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:24 facebook

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