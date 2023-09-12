Kocaeli'de bebek ürünleri satan mağazadan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bebek ürünleri satan mağazadan hırsızlık yaptığı şüphesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir bebek ürünleri satan mağazadan 38 bin 800 liralık değerindeki malzemeleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler H.Ç, F.Ç, E.Ç, ile B.K'yi Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı araçtaki aramada aynı mağazanın Yalova'daki şubesinden çalındığı tespit edilen 17 bin lira değerindeki bebek malzemesi de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.