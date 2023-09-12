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        Kocaeli'de atıkların bulunduğu alandaki yangın söndürüldü

        Kocaeli'ninÇayırova ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:30
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        Kocaeli'de atıkların bulunduğu alandaki yangın söndürüldü
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        Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan bir kereste fabrikasının yanındaki açık arazide demir ve kağıtların bulunduğu atıklarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

        Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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