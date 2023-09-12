Futbol: 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat:Kocaeli
Hakemler:Pierre Gaillouste, Mikael Berchebru, Valentin Evrard (Fransa)
Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Yasin Özcan (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Aksel Baran Potur (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Cihan Çanak), Demir Ege Tıknaz, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı (Dk. 78 Cem Türkmen), Enis Destan (Dk. 61 Emircan Gürlük)
İtalya: Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, N'Dour, Prati, Casadei, Miretti (Dk. 65 Bove), Esposito (Dk. 65 Nasti), Baldanzi (Dk. 89 Fazzini)
Goller: Dk. 45+3 Miretti, Dk. 79 Nasti (İtalya)
Sarı kartlar: Dk. 77 Emin Bayram, Dk. 80 Demir Ege Tıknaz (Türkiye), Dk. 90 Casadei (İtalya)