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        Kocaeli'de köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde motosikletin köpeğe çarptığı kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:21
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        Kocaeli'de köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Y.G. idaresindeki 48 BG 353 plakalı motosiklet, Gebze mevkisinde köpeğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki N.G. yaralandı.

        Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı motosikletin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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