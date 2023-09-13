Kocaeli'de köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde motosikletin köpeğe çarptığı kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:21
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Y.G. idaresindeki 48 BG 353 plakalı motosiklet, Gebze mevkisinde köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki N.G. yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı motosikletin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.