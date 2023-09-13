Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocali Valisi Yavuz'dan okul ziyaretleri

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentteki bazı okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocali Valisi Yavuz'dan okul ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alikahya Fatih Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu'nda gerçekleşen ziyarette Vali Yavuz'u, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, İzmit Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve okul müdür vekili Menderes Bayındır ve öğrenciler karşıladı.

        Sohbet ettiği öğrencilere hediyeler veren Yavuz, daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yavuz, okulun eğitim faaliyetleri ve genel durumuna ilişkin bilgiler alıp, başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını diledi.

        Vali Yavuz, daha sonra Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti.

        Okulda, atölye ve sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Yavuz, öğrencilerle yaptığı sohbette milli ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

        Yavuz, "Okumak çok önemlidir ancak ne okuduğunuz daha da önemlidir. Milli ve kültürel değerlerinize sahip çıkmalısınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son ziyaretini Alikahya Fatih Ortaokulu'na gerçekleştiren Yavuz, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kitap hediye etti.

        Okulun atölye ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Vali Yavuz, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Petrol Ofisi, madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 2 katına ç...
        Petrol Ofisi, madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 2 katına ç...
        Petrol Ofisi'nden madeni yağda üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım 
        Petrol Ofisi'nden madeni yağda üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım 
        Öykü´nün ölümünde tutuklu sanık arkadaşı, tahliyesini istedi
        Öykü´nün ölümünde tutuklu sanık arkadaşı, tahliyesini istedi
        Kocaeli'de köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Levent Sürme: Oyuncular her şeyini verdi
        Levent Sürme: Oyuncular her şeyini verdi
        Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze'yi transfer etti
        Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze'yi transfer etti