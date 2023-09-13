İstanbul'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Tuzla'da, şarampole devrilen hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 13.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:24
Alınan bilgiye göre, Suat A. yönetimindeki 33 CNH 56 plakalı hafriyat kamyonu, Aķfırat Mahallesi'nde bulunan döküm sahasında 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Suat A'ya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Daha sonra Pendik'te bulunan özel bir hastaneye kaldıran sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.