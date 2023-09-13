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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:27
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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
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        Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin işlenmemiş plastik ve kartonların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle tesiste maddi hasar meydana geldi.

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