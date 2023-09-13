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        Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:54
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        Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarından çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Trafik akışının durduğu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

        Yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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