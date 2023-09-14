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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:47
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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        M.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde D-130 kara yolu Yalova istikameti Ulaşlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu V.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ve otomobildeki Çağrı A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ağır yaralanan Çağrı A. müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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