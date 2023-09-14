Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde D-130 kara yolu Yalova istikameti Ulaşlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu V.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ve otomobildeki Çağrı A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralanan Çağrı A. müdahalelere rağmen kurtulamadı.