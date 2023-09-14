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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, okul müdürleriyle bir araya geldi

        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, okul müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:22
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        Karamürsel Kaymakamı Canbaba, okul müdürleriyle bir araya geldi
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        Necdet Calp İlkokulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Canbaba, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

        Canbaba, eğitimin hassasiyetle üzerinde durdukları konu olduğunu belirtti.

        Eğitimde, daha iyi bir yere gelmeyi hedeflediklerine işaret eden Canbaba, şunları söyledi:

        "El birliğiyle bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Pandemi birçok olumsuzlara neden oldu. Uzaktan eğitimi sürdürdük ama eğitimin esası yüz yüzedir. Teknolojinden istifade etmemiz güzel. 'İletişim araçlarını kullanmayalım' diyemeyiz. Ama nasıl kullanacağımızı çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Aksi taktirde olumsuzluklar oluyor, bağımlılıklar artıyor. Velilerimize de bu konuda eğitimler vererek, İlçe Halk Eğitim Merkezimiz ile ortak çalışmamız lazım. Hedefimiz ülkemizin geleceğine, çocuklarımızı hazırlamak."

        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve okul müdürleri katıldı.

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