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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 08:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:44
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde B.Ç. yönetimindeki 41 YD 171 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 AJ 4386 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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