Kocaeli'de işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen 2 yayaya çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Minibüsün çarptığı yayalardan biri kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.