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        Kocaeli'de işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:21
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        Kocaeli'de işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen 2 yayaya çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Minibüsün çarptığı yayalardan biri kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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