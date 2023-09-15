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        Kocaeli'de 53 bin 380 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 53 bin 380 (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:11
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        Kocaeli'de 53 bin 380 makaron ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında İzmit ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Bir ev ve araçta yapılan aramada, 48 bin 800 boş bandrolsüz ile 4 bin 580 dolu makaron, 21 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, elektrikli soğutucu ve 100 boş sigara kutusu ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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