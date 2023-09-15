Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel İçme Suyu Projesini inceledi

Karamürsel Dereköy Mahallesi'ndeki şantiyede düzenlenen toplantıya katılan Yavuz, DSİ 1.Bölge Müdürü Murat Şayan, DSİ Kocaeli 15. Bölge Müdürü Doğan Kahraman ve şantiye şefi Onur Meydan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından sahaya çıkan Vali Yavuz, Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisi, Karamürsel İletim Tüneli, Karamürsel İnebeyli Göleti, Karamürsel İhsaniye Barajı ve Karamürsel Tepeköy Göletinde incelemelerde bulundu.

-"Suyumuzu daha etkin bir şekilde kullanacağız"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yavuz, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan proje ve faaliyetleri yerinde incelemek üzere ilçeye geldiklerini belirtti.

Yavuz, Karamürsel ve Gölcük ilçelerine, içme suyu sağlayacak arıtma tesisinin, 2024 yılı Eylül ayı içerisinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

Projelerden en önemlilerinden bir tanesinin, yaklaşık 2.75 kilometre uzunluğundaki tünel inşaatı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şu ana kadar 700 metreye yakın alanda kazı çalışması tamamlanmış. İhsaniye Barajı bilindiği gibi tamamlandı ve İhsaniye Barajından ve diğer barajla birlikte yıllık 25 milyon metreküplük içme suyu temin ederek, bu iki ilçemize vereceğiz. Böylelikle Yuvacık Barajı'mızdaki suyumuzu daha etkin bir şekilde kullanacağız. Daha doğrusu yeni bir su kaynağına da ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, diğer taraftan isale hatlarının inşaat çalışmalarının devam ettiğini, bu isale hatlarının da kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Devlet Su İşleri teşkilatının, ülkenin yüz akı olduğunu kaydeden Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlamış olduğu imkanlar, teknik imkanlar ve finans imkanlar da Devlet Su İşleri teşkilatımızı yüz akı durumuna getirdi. Bu vesileyle ilimizdeki gölet, sulama ve içme suyu tesislerinin inşasında bize yol gösteren, destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve burada emek veren tüm mühendislerimize, işçimize, müteahhit firmalarımızın çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Tarımsal üretim kapasitemiz artmıştır"

Kocaeli'nin, dünyayla yarışan, bilim ve teknoloji şehri olduğunu vurgulayan Yavuz, kentte bu özelliklere uygun yatırımları yapmaya devam edeceklerini, bu şehri daha iyi noktaya hep beraber getireceklerini bildirdi.

Yavuz, Karamürsel bölgesinde yapılan projelerin maliyetinin, yaklaşık 5 milyar lira civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnebeyli Sulama Göleti ile yaklaşık 4 bin 710 dekar araziyi sulamaya açmaya planlıyoruz. Tarımsal alanı suyla buluşturacak ve böylelikle tarımsal üretimi bölgede arttırmış olacağız. Yine bölgede planladığımız ve yatırım programına almayı düşündüğümüz göletlerimiz söz konusu. Bu göletlerle beraber, bölgedeki sulama kapasitemizi daha da arttıracak. Başta ilimiz ve ülkemiz tarımsal potansiyeline ciddi katkıda bulunacak projeler hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 21 yıl içerisinde Devlet Su İşleri teşkilatımız, baraj ve göletlerle, içme suyu ve sulama şebekeleriyle gerçekten önemli bir atak ve bir devrim gerçekleştiğini çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle toprağın suyla buluşmasıyla beraber, tarımsal üretim kapasitemiz artmıştır."

Vali Yavuz'a, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Levent Küçük, Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur eşlik etti.