Kocaeli'de denize giren kişi öldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balık avlamak için denize girerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hereke'ye arkadaşlarıyla gelen Yahya D, balık avlamak için denize girdi. Yahya D'nin denizden çıkmaması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, arama çalışması sonucu ulaştıkları Yahya D'yi denizden çıkardı.
Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahya D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.