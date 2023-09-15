Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin görevine başladı

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in vefatının ardından yerine, Sarıçam Kaymakamı Gültekin atandı.

Görevine başlayan Kaymakam Gültekin, yaptığı açıklamada, ülkenin birçok ilçesinde görev yaptığını belirterek, "Son olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinden, Gölcük ilçemize atanarak görevime başladım. Gölcük şirin ve güzel bir ilçedir. Görevim sürecinde ilçemiz Gölcük için gerekli ve en iyi hizmet vermek için çalışmalarımı sürdüreceğim. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.