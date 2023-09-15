Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin görevine başladı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesine atanan Kaymakam Müfit Gültekin, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in vefatının ardından yerine, Sarıçam Kaymakamı Gültekin atandı.

        Görevine başlayan Kaymakam Gültekin, yaptığı açıklamada, ülkenin birçok ilçesinde görev yaptığını belirterek, "Son olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinden, Gölcük ilçemize atanarak görevime başladım. Gölcük şirin ve güzel bir ilçedir. Görevim sürecinde ilçemiz Gölcük için gerekli ve en iyi hizmet vermek için çalışmalarımı sürdüreceğim. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki Zeynep, lösemiye yenildi
        16 yaşındaki Zeynep, lösemiye yenildi
        Otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra öldü
        Otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra öldü
        Kocaeli'de denize giren kişi öldü
        Kocaeli'de denize giren kişi öldü
        Gece zıpkınla denize girdi, sabah cansız bedeni bulundu
        Gece zıpkınla denize girdi, sabah cansız bedeni bulundu
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İşçi servisi kaldırımda yayalara çarptı; anne ve kızı öldü, sürücü ile 5 iş...
        İşçi servisi kaldırımda yayalara çarptı; anne ve kızı öldü, sürücü ile 5 iş...