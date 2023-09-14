Kocaeli'de motosikletli kuryenin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı.
Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde dün, kamyonla çarpışan motosikletli kurye Hüseyin Yeniçağ'ın (57) yaşamını yitirdiği kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışması başlatıldı.
Şüpheli sürücü İ.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hüseyin Yeniçağ (57) idaresindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet, dün Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde İ.G'nin kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştıktan sonra bariyere savrulmuş, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
112 Acil Sağlık ekibi Yeniçağ'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, kazanın ardından bölgeden uzaklaşan kamyonu sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan polis, yoldaki KGYS kamerası kayıtlarını incelemişti.