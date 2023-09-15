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        Kocaeli alternatif tıp kongrelerine ev sahipliği yapıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp" ve "Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler" kongreleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:54
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        Kocaeli alternatif tıp kongrelerine ev sahipliği yapıyor
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrelerin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin tarım potansiyelinden bahsetti.

        Kongre başkanı Dr. Kanat Tayfun da bu platformları, yaptıkları işin en güncel bilimsel sonuçlarla ve deneyimlerle harmanlayarak aktarılmasını değerli bulduklarına işaret ederek, "Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki yıllarda geleneksel tıbbın sağlık sistemine entegre edilmesi ve modern tıpla geleneksel tıbbın beraber çalışması için düzenleme yapılması konusunda üye ülkelere çağrı yapacak. Önümüzdeki yıllarda bu konuda dünyada başarılı sonuçları ile örnek alınacak bir ülke olacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi desteğiyle 3 gün sürecek kongrelerde akupunktur, fitoterapi, ozon, homeopati, osteopati, fonksiyonel tıp, kupa terapi, hirudoterapi, mezoterapi, apiterapi, hipnoz, proloterapi, müzik terapi, refleksoloji, larva uygulaması, nöralterapi, biyorezonans, uygur tıbbı, ayurveda, hippoterapi, balneoterapi gibi tedavi yöntemlerine dair uzmanlar tarafından sunumlar yapılacak.

        Açılış programına, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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