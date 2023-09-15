GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de işçi servis aracının çarptığı anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis aracının çarptığı kadın ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis aracının çarptığı kadın ile 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde Ümit O. yönetimindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nur B. ile sürücü Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, hastanede kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Anne ve kızın cenazeleri, daha sonra 17 Ağustos Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.