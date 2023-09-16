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        Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yeri ve araçta yapılan aramada 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:09
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        Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yeri ve araçta yapılan aramada 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde bir araçta ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 325 bin doldurulmuş makaron, 15 bin boş makaron, 875 gümrük kaçağı sigara, 9 gümrük kaçağı elektronik sigara, 50 gümrük kaçağı puro, 2 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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