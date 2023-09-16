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        Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimde 84 şoföre 177 bin 296 lira para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:30
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        Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi
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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimde 84 şoföre 177 bin 296 lira para cezası uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarına ulaşımlarını sağlayan okul servis araçlarının ve şoförlerinin, güvenli sürüş kriterlerine ve okul servis araçları yönetmeliğinde belirten hususlara uygun trafikte seyretmelerini sağlamak amacıyla 11-15 Eylül tarihlerinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 1804 okul servis aracı ve sürücüsü kontrolden geçirildi.

        Bu kapsamda 84 şoföre muhtelif maddelerden 177 bin 296 lira cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

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