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        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin takibindeki projelerin büyüklüğü 55 milyar dolara ulaştı

        KADİR YILDIZ - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, yerli ve yabancı yatırımcıların yaklaşık 55 milyar dolar büyüklüğünde, 160 bin kişiye istihdam sağlayacak projelerini takip ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:24
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        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin takibindeki projelerin büyüklüğü 55 milyar dolara ulaştı
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        KADİR YILDIZ - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, yerli ve yabancı yatırımcıların yaklaşık 55 milyar dolar büyüklüğünde, 160 bin kişiye istihdam sağlayacak projelerini takip ettiklerini bildirdi.

        Kılınç, tesis açılışı için geldiği Kocaeli'de AA muhabirine, seçim yılı olmasına rağmen tempolarını kaybetmediklerini belirterek, hem uluslararası operasyonlar hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi konusunda yoğun çalıştıklarını söyledi.

        Uluslararası doğrudan yatırımların son yıllarda dünyadaki gelişmelerden etkilendiğine işaret eden Kılınç, geçen yıl Ukrayna-Rusya Savaşı, Avrupa'daki parasal sıkılaşma, enflasyon sorunu gibi durumlar nedeniyle küresel çapta doğrudan yabancı yatırımların akışında yüzde 24'lük bir düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

        Kılınç, globaldaki bu değişimden ari olarak geçen sene yüzde 1'lik bir düşüşle yaklaşık 13-14 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye gelişinin sağlandığını aktararak, şöyle devam etti:

        "Bugünkü rakamlara baktığımızda yine benzer miktarda bir rakamın Türkiye'ye intikal edeceğini düşünüyoruz. Ofisimizin takip ettiği projelere bakarsak yaklaşık 55 milyar dolar büyüklüğünde, 160 bin kişiye istihdam sağlayacak yerli ve yabancı yatırımcılarımızın somut projeleri söz konusu. Bu projelerin A'dan Z'ye sonuçlandırılması bağlamında arazi tesisinden teşvikine kadar, çalışma ve oturma izinlerinden ÇED süreçlerine kadar her aşamasında destek ve koordinasyon sağlıyoruz. Bunların bir kısmı şu anda karar verme aşamasında, onların ikna edilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Bir kısmı da yatırım kararı almış ve izin sürecini yürüten projeler. Bunlar da hayata geçtiğinde doğrudan yabancı yatırım seviyesinin çok daha yukarılara çıkacağını ön görüyoruz."

        - "Ofislerimiz yatırımcıların süreçlerini A'dan Z'ye takip edip edip destek oluyor"

        Kılınç, Türkiye'nin dönüşümünü sağlayacak sektörleri öncelediklerini vurgulayarak, "Katma değer sağlayan, ihracata katkı veren, teknolojik dönüşüm sağlayacak sektörler bizim için öncelikli, tabii istihdam da büyük önem arz ediyor. Hangi sektörler öne çıkıyor? Türkiye'nin ithalatta bağımlılığı olan petrokimya ve kimya sektörü, otomotiv sektöründeki dönüşüme binaen elektrifikasyon yatırımları. Burada sadece yan sanayi yatırımlarını kast etmiyorum, sıfırdan elektrikli araç üretecek orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) yatırımları, yeni bir markanın Türkiye'de üretim tesisi kurması gibi yatırımlar... Sağlık alanında sağlık teçhizatı, makine ekipman üretimi ve yenilebilir enerji yatırımları ve bunların ekipman üretim tarafı. Bunlar bizim yoğun mesai harcadığımız konular." ifadelerini kullandı.

        "Dünyada doğrudan yabancı yatırım ihraç edenler" olarak adlandırılan Çin, ABD, İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin hepsinde kurulu ofisleri bulunduğunu belirten Kılınç, bu ofislerle yeni yatırımcılara ulaştıklarını dile getirdi.

        Kılınç, Türkiye'ye geldikten sonra buradaki ofislerin A'dan Z'ye yatırımcıların süreçlerini takip ettiğini ifade ederek, bu anlamda yatırımcılara destek sağlandığını anlattı.

        Desteğin yatırım gerçekleştikten sonra da devam ettiğini vurgulayan Kılınç, "Operasyonel sıkıntılar olduğunda da yani süreçte aksama olursa gümrüklerde işlem sıkıntısı olursa mesela genişleme yatırımı olduğunda ÇED'de bir sıkıntı çıktığında yatırımcı her zaman Cumhurbaşkanlığı himayesindeki bu ofise başvurup her zaman kurumumuzdan destek talebinde bulunabiliyor. Zaten biz bire bir takip ve koordinasyonumuzu sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

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