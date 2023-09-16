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        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:02
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında sabaha karşı, N.K. ile kuzeni E.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K'nin tabancayla ateş ettiği N.K. ile darbedilen A.K.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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