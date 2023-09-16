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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:13
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Serdar Mahallesi'nde, çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışının bir süre kontrollü sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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