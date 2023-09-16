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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:44
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı

        Kocaelispor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Dk. 70 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 46 Beridzie), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 81 Emir Ortakaya), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Tanque (Dk. 89 Atabey Çiçek)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 55 Safa Kınalı), Kubilay Sönmez (Dk. 81 Oko), Bettaieb (Dk. 81 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu, Furkan Demir (Dk. 73 Berk Yıldız), Ercan Coşkun

        Goller: Dk. 48 Tanque, Dk. 51 Amaral (Kocaelispor), Dk. 90+1 Hakan Bilgiç (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Kubilay Sönmez, Dk. 42 Ercan Coşkun, Dk 45 Oulare, Dk. 58 Bettaieb (Boluspor), Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 42 Candeias, Dk. 45 Onur Atasayar (Kocaliespor)

        KOCAELİ

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