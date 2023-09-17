Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde C.G, bilinmeyen nedenle yolda yürüyen eşi G.G'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini yaralayan C.G. olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince yaralı halde bulunan zanlı C.G. ise Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları

        Benzer Haberler

        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı (2)
        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı (2)
        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı
        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı
        Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
        Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Mavi suların neferleri yıl...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Mavi suların neferleri yıl...
        Özel çocuklar engelleri kulaç atarak aşıyor
        Özel çocuklar engelleri kulaç atarak aşıyor
        Kocaeli'de atıl araziler üreticilere sağlanan destekle tarıma kazandırılıyo...
        Kocaeli'de atıl araziler üreticilere sağlanan destekle tarıma kazandırılıyo...