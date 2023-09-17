Kocaeli'de çıkan yangında 8 müstakil ev hasar gördü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı müstakil evin çatısında çıkan ve 7 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı müstakil evin çatısında çıkan ve 7 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi Neşe Sokak'taki iki katlı müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Büyüyen alevler, bitişikteki 7 müstakil eve ve elektrik tellerine sıçradı.
İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sebebiyle 8 evde hasar meydana geldi.
Bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışma yürütülüyor.