Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili E.K, F.K. ile M.K'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, M.K. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında sabaha karşı, N.K. ile E.K. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, E.K'nin tabancayla ateş ettiği N.K. ile darbedilen A.K.D. yaralanmıştı.