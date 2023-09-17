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        Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:04
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        Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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