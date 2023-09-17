Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 17.09.2023 - 23:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:04
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.