GÜNCELLEME - Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 18.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:40
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Eskihisar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine, bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.