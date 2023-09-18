Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Coştu, TÜBİTAK Fen Lisesi açılış törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, dünyanın yeni bir yüzyıla girdiğini, bunun Türkiye için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, dünyanın yeni bir yüzyıla girdiğini, bunun Türkiye için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi.

TÜBİTAK Gebze Kampüsü Marmara Teknokent Kuluçka binasında düzenlenen TÜBİTAK Fen Lisesinin 3. dönem eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Coştu, etkinlik alanında bulunan öğrenci stantlarını gezerek bilgi aldı.

Ardından öğrencilerin tasarladığı ve TEKNOFEST yarışmalarında derece elde eden projeleri inceleyen Coştu, öğrencilerle projeler üzerine sohbet etti.

Velilerin de katıldığı törende konuşan Coştu, "Türkiye Yüzyılı"nın başlangıç yılında olduklarını ve gerçek anlamda yeni bir yüzyıla girdiklerini belirtti.

- "20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydettik"

Türkiye'nin teknoloji konusunda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Coştu, "Türkiye'nin özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük atılımın tekabül ettiği bir nokta. Son 20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydettik. Özellikle teknolojide çok önemli ilerleme kaydettik. Aslında dünya da çok önemli bir kırılım içerisinde, birçok sektörde paradigmalar değişiyor. Dolayısıyla dünya da aslında yeni bir yüzyıla giriyor. Bu dönüşüm aslında bizler için bizim gibi ülkeler için yeni fırsatlar doğuruyor." diye konuştu.

Coştu, öğrencilerin Türkiye'nin en önemli araştırma teknoloji merkezinde eğitim göreceklerini anımsatarak, bunun farkında olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Lisenin Türkiye'de önemli insan kaynağı yetiştireceğine değinen Coştu, "Şimdiye kadar 50 binden fazla teknoloji projesi, AR-GE projesini hayata geçirmiş durumdalar. Şu an 208 üniversitede binlerce, on binlerce araştırmacımız, akademisyenimiz ve araştırma altyapılarımız Türkiye'ye değer katıyor. Türkiye teknoloji ekonomi sisteminde gerçekten çığır açıyor. Türkiye son 20 yılda çok önemli bir atılım gerçekleştirdi ve çok önemli bir kapasiteye ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ortaya koyduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir milli teknoloji hamlesi ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yeni baştan kendi değerleri üzerinde yükselen diriliş ve kıyamın aslında teknolojinin kapılarını, gelişmenin kapılarını açtığını aktaran Vali Yavuz, "Çünkü öz güvenimizi kaybetmiştik, biz yeni baştan özgüvenimizi kazanıyoruz ve kodlarımızı hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstiyoruz ki bu modeli Türkiye'ye yaygınlaştırmaya çalışalım"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise nitelikli insan gücü ve ülkenin övündüğü genç neslin ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktada olmadığı zaman Türkiye yüzyılının gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını aktardı.

Türkiye'de örnek model okul sistemi kurmak istediklerini ve ilerleyen zamanda modeli yaygınlaştırmak istediklerine değinen Mandal, şöyle devam etti:

"Biz geleceğe baktığımız zaman TÜBİTAK olarak 60. yılımızda birçok kuruma ve kuruluşa araştırmacımıza değmeye çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz ama bunun için olmazsa olmaz ve boyut insan kaynağıydı. Bir örnek model okul oluşturmaya çalışalım dedik. İstiyoruz ki bu modeli Türkiye'ye yaygınlaştırmaya çalışalım. 9. sınıf öğrencilerimiz Türkiye'nin en iddialı uydu, savunma, haberleşme, raylı ulaşım, enerji, sağlık, gıda ve diğer tüm projelerde yer alabiliyorlar. TEKNOFEST zaten bu demek, o yüzden bu gençlerimizin yapamayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki biz onlara heyecan ve sorumluluğu eş zamanlı vermeye çalışalım. TÜBİTAK onlara bu imkanı sunuyor. Gerçekten Türkiye'nin en iyi imkanlarını sunmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 9. sınıfa başlayacak kız ve erkek öğrencilerin sınıf belirleme kuralarını çekti.