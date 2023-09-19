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        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:13
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        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 FB 415 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.F'ye (69) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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