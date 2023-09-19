Vali Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü programına katıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından Orduevi'nde gerçekleştirilen Gaziler Günü Yemeği'ne katılan Vali Yavuz, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal tarafından karşılandı.

Programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Müftüsü Sinan Cihan, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve gaziler katıldı.

Vatanın birliğini korumak ve milletin esenliğini devam ettirmek için canlarını feda etmeyi göze alan kahraman gazilerle tek tek ilgilenen Vali Yavuz, gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.