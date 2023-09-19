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        Vali Seddar Yavuz, Togg'u merak eden öğrencileri araçla gezdirdi

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü töreninde karşılaştığı öğrencileri Togg ile gezdirerek, araç hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:58
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        Vali Seddar Yavuz, Togg'u merak eden öğrencileri araçla gezdirdi
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü töreninde karşılaştığı öğrencileri Togg ile gezdirerek, araç hakkında bilgi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine yerli ve milli ilk otomobili Togg ile geldi.

        Tören alanında öğrencilere aracı tanıtan Vali Yavuz, daha sonra alanda bulunan ve Togg'u merak eden 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ile makamda bir araya gelerek, Togg'u tanıttı.

        Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi bilimsel ve teknolojik alanda da devrim gerçekleştirdiğini belirtti.

        Türkiye'nin geçmişte teknolojiyi parayla satın aldığına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Artık biz şu anda mikroçipten tutun helikopterine, uçağına, tüm yazılımlarına, insansız hava sistemlerine ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere bütün alanları kendimiz icat eder yapar hale geldik. Bu milli teknoloji hamlesi sayesinde oldu. Siz de takip ediyorsunuz artık milyonlar TEKNOFEST'lere geliyor. Sizin yaşınızdaki çocuklar şu an roketlerle, bilim ve teknoloji ile buluşup, bu alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Türkiye'de o kadar müthiş teknoloji ve bilim ekosistemi oturttuk ki, artık herkes yazılımcı ve bilgisayar mühendisi olmak için müthiş efor sarf ediyor, arzu ile oraya doğru yöneliyor."

        Araç hakkında bilgi veren Vali Yavuz, "Bizler daha büyük işler başaracak bir milletiz, lütfen başınızı kaldırın ve kendinize güvenin. Çünkü biz dünyadaki en son evrensel imparatorluğun sahibiyiz. Biz tarihi şan ve şerefle dolu Türk milletiyiz, büyük tarihi zenginliğimiz var. Daha iyilerini yapacağız, dünyada lider olacağız. Sizlerin sayesinde olacağız, sizlere çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Yavuz, konuşmasının ardından öğrencileri Valilik makam aracı Togg'a bindirip valiliğin bahçesinde gezdirdi.

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