Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Karamürsel ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

4 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Karamürsel Belediyesi tarafından bir kafede, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. ​​​​​​​