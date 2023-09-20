Gölcük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Giriş: 20.09.2023 - 08:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:22
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Topçular Mahallesi Atakan Sokak'ta seyreden Erdem A'nın kullandığı 41 GS 039 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.