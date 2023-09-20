Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gölcük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Topçular Mahallesi Atakan Sokak'ta seyreden Erdem A'nın kullandığı 41 GS 039 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

        Yangında otomobilde hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Serenay’a övgü
        Serenay’a övgü
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Vali Seddar Yavuz, Togg'u merak eden öğrencileri araçla gezdirdi
        Vali Seddar Yavuz, Togg'u merak eden öğrencileri araçla gezdirdi
        Ağabeylerini 21 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeş beraat...
        Ağabeylerini 21 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeş beraat...
        19 yıl sonra kemikleri bulunan ağabeylerini öldürmekten yargılanan 2 sanığa...
        19 yıl sonra kemikleri bulunan ağabeylerini öldürmekten yargılanan 2 sanığa...
        Kavşakta otomobille minibüsün çarptığı kaza kamerada
        Kavşakta otomobille minibüsün çarptığı kaza kamerada
        Gölcük'te Gaziler Günü kutlandı
        Gölcük'te Gaziler Günü kutlandı