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        Kocaeli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:33
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        Kocaeli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş merkezinde depo olarak kullanılan dükkanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, iş merkezinde hasara neden oldu.

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