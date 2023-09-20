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        Türk dünyasının girişimci kadınları Kocaeli'de buluşacak

        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyeleri, Kocaeli'de düzenlenecek Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliğinde bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:51
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        Türk dünyasının girişimci kadınları Kocaeli'de buluşacak
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        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyeleri, Kocaeli'de düzenlenecek Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliğinde bir araya gelecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOİDER tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen etkinlik, 22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Uluslararası boyuta ulaşan KOİDER Bazaar'a, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları dernekleri katılacak.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonda, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği, Aydın İş Kadınları Derneği ile Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği gibi 8 derneğin üyeleri de hazır bulunacak.

        Etkinlikte üyeler, iş ve pazar ağlarını genişletme, katılımcılar ise kendi alanlarındaki yatırımlarını artırma imkanı elde edecek.

        Kocaeli iş insanlarının da faydalanabileceği, kendi şirketlerini tanıtabileceği etkinlikte, alanında uzman kişiler bilgi paylaşımında bulunacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) desteğiyle düzenlenen organizasyona, Demet Sabancı, Leyla Alaton, Gül Akyürek Balta, Burcu Yaşar gibi girişimci kadınların katılması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KOİDER Başkanı ve GİFED Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Nihan Çakıcı, etkinlikte, Türkiye'den ve Türki cumhuriyetlerden kadın girişimcilerin bir araya geleceğini belirtti.

        Organizasyonun bölge ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Çakıcı, "Bir diğer hedefimiz de bu organizasyondan sonra Türki cumhuriyetlerin bir araya geldiği bir e-ticaret portalı oluşturmak. Bu projeyi sadece kadınlar için değil, tüm iş insanları için düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da etkinliğe destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir. Gelişen ve değişen ticari hayatta kadınların yeri çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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