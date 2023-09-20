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        Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'na uluslararası ödül

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı çömlek ve seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu, 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Seramik Kuş Evi" yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:10
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        Seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu'na uluslararası ödül
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı çömlek ve seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu, 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Seramik Kuş Evi" yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

        Yarışma jürisi, yurt içi ve dışından 200'e yakın seramik sanatçısının müracaat ettiği yarışmada, 93 eseri sergilenmeye değer buldu.

        Yarışmanın ikinci değerlendirme toplantısını gerçekleştiren jüri üyeleri, Anadolu mimarisinin önemli parçası olan kuş evlerine dikkati çekmek ve "çömlekçiliğin merkezi" diye tabir edilen Menemen'e, seramik kuş evi tasarımlarıyla kalıcı müze oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren eserleri belirledi.

        Samet Alış'ın birinci olduğu yarışmaya Kocaeli'den katılan sanatçı Eroğlu "Damla" adlı eseriyle ikinci, Sercan Filiz ise üçüncü oldu.

        Eroğlu'nun eserinin de aralarında bulunduğu yarışmanın sergisi, 15-17 Eylül'de Taşhan'da gerçekleştirildi.

        Çiğdem Eroğlu, İran'ın Tebriz kentinde 2019 yılında 4'üncüsü düzenlenen Tebriz Uluslararası Kadın Sanatçılar Festivali'nde de çini ve seramik alanında ikincilik elde etmişti.

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