Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi
Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:11
Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bir eve düzenlenen operasyonda, 7 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.