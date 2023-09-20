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        Başiskele'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri kitaplaştırıldı

        Başiskele ilçesinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yer aldığı "Antik Medeniyetlerin Mirası Üzerinde Yükselen Şehir Başiskele" adlı kitap yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:23
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        Başiskele'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri kitaplaştırıldı
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        Başiskele ilçesinin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yer aldığı "Antik Medeniyetlerin Mirası Üzerinde Yükselen Şehir Başiskele" adlı kitap yayımlandı.

        Başiskele Kaymakamlığı AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, yaptığı açıklamada, eserin Başiskele'nin geçmişini ve bugününü merak edenlere kapsamlı bir rehber sunduğunu belirtti.

        Kitabın okurları tarihi bir yolculuğa davet ettiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "Başiskele'nin sıra dışı tarihi ve coğrafyası, kitapta detaylı bir şekilde ele alınıyor. Antik medeniyetlerden günümüze uzanan evrimsel hikayesi, okuyuculara tarihi detaylarla sunuluyor. Kitap, aynı zamanda Servetiye Cephesi ile Başiskele'nin stratejik önemini, tarihi yapılarını ve bu yapıların arkasındaki hikayeleri de aydınlatıyor. Muhteşem kanyonları, serinletici akarsuları, yemyeşil bitki örtüsü ve etkileyici şelaleleri keşfetmek isteyenler için kitap, rehber niteliği taşıyor. Ayrıca bölgedeki göz alıcı mağaralar ve doğa yürüyüşü parkurları da tanıtılıyor. Kitap Başiskele'nin lezzetli yemek kültürünü, iklimini ve bitki örtüsünü de ayrıntılı bir şekilde ele alıyor."

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