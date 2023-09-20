GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi
Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 20.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:01
Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bir eve düzenlenen operasyonda, 7 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şüpheli İ.E.E. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.