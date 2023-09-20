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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi

        Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:01
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kocaeli'de bir evde 7 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Bir eve düzenlenen operasyonda, 7 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şüpheli İ.E.E. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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