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        Kocaeli'de "İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu" protokolü imzalandı

        Kocaeli'de istihdama katkı sağlamak ve eleman açığını kapatmak için "İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu" işbirliği protokolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:49
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        Kocaeli'de "İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu" protokolü imzalandı
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        Kocaeli'de istihdama katkı sağlamak ve eleman açığını kapatmak için "İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu" işbirliği protokolü yapıldı.

        Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nden (GGOSB) yapılan açıklamaya göre, protokol, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, GGOSB, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalandı.

        "İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları"na katılanlara yönelik 21 gün sürecek eğitimlerin ardından kursiyerlerin ihtiyaç duyulan fabrikalarda işe alınarak çalışmaya başlaması ön görülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, sahip olunan genç nüfusa nitelik kazandırarak dünyayla rekabet eder hale gelebileceğini belirterek, "O anlamda iyi durumdayız. 180'e yakın OSB'de bu tarz okullar kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesindeki meslek liseleri bundan 15-20 sene önceki gibi değil." ifadesini kullandı.

        GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, sahada eleman ihtiyacı olduğunu ve talebe göre hareket ettiklerini anlattı.

        Almanya'nın Türkiye'den 100 bin civarında kalifiye eleman istediğini aktaran Ceylan, "Kendi insanımızı yetiştirmemiz, sahada tutmamız lazım. Bugün Almanya Türkiye'den 100 bine yakın kalifiye eleman istiyor. Bizden daha önce beyin göçü aldılar, şimdi de kalifiye elemanlarımızı alarak bizi ortada bırakmaya çalışıyorlar. Bizim bu oyuna gelmeden alt yapıyı hazırlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        İmza törenine, Ceylan, Çöpoğlu, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan katıldı.

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