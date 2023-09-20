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        Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil devrildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:53
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        Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil devrildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        İddiaya göre, A.K. idaresindeki 41 AIM 112 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Gebze mevkisinde arkadan gelen aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kafasını direksiyona vuran araç sürücüsü, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Polis, A.K'nin iddiası üzerine çarptıktan sonra uzaklaşan otomobille ilgili çalışma başlattı.

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