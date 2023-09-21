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        Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:24
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        Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gebze, İzmit ve Dilovası'nda şüphelendikleri 3 aracı durdurdu.

        Araçlarda yakalanan yabancı uyruklu 22 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.D, A.S. ve U.H. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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