Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gebze, İzmit ve Dilovası'nda şüphelendikleri 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yakalanan yabancı uyruklu 22 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.D, A.S. ve U.H. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.