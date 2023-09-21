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        Kocaeli'de darbedilip uçurumdan atıldığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde darbedildikten sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten itildiği öne sürülen kişi, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:55
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        Kocaeli'de darbedilip uçurumdan atıldığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde darbedildikten sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten itildiği öne sürülen kişi, kurtarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarlı Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bir kişinin darbedildikten sonra yol kenarından ormanlık alana atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan ekipler, sonuç alamadı.

        Sabahın erken saatlerinde arama kurtarma çalışmasına tekrar başlayan ekipler, yoldan yaklaşık 50 metre aşağıda ormanlık alanda bir kişinin yerde yattığını gördü.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralı E.P, ip teknik kurtarma yöntemiyle uçurumdan çıkarıldı.

        Sağlık görevlilerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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